Saldi, a Napoli partenza in sordina: niente file per le strade dello shopping

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Partono in sordina i Saldi a Napoli. Poca la gente in strada e non ci sono state le code di acquirenti davanti ai negozi di abbigliamento che sono rimasti inesorabilmente semivuoti: nessuna fila per accaparrarsi i pezzi migliori, nemmeno nei negozi dei grandi marchi tradizionalmente più affollati. Non si vedono file: uno scenario che accomuna le principali vie dello shopping cittadino dall'isola pedonale del Vomero, Scarlatti-Giordano, alle strade del centro come via Toledo e via Chiaia. Saldi che sono già partiti con sconti in molti casi del 50 per cento. Tra i negozianti c'è sconforto perché temono di non riuscire a recuperare nemmeno parte delle perdite subite a causa delle misure restrittive

NAPOLI – Saldi, zona gialla, ripresa di quasi tutte le attività commerciali. Inizia una settimana importante per la Campania che con un Rt basso si ritrova nella fascia di colore meno stringente almen ...

