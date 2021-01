Rifiuti nucleari in 67 siti, i Comuni si rivoltano: “Per smaltirli ci vogliono 300 anni” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo sei anni, la società di stato incaricata dello smaltimento degli impianti nucleari e della gestione dei Rifiuti radioattivi (Sogin) ha desecretato l’elenco delle aree italiane individuate come quelle che potrebbero ospitare il Deposito nazionale dei Rifiuti radioattivi italiani. Si tratta, per la precisione, di 67 zone sparse su tutto il territorio nazionale, in sette regioni, che soddisfano i 25 criteri riportati nella Carta delle aree potenzialmente idonee (Cnapi). Ma sono tante le risposte negative dei Comuni individuati: i sindaci dicono “no” all’inquinamento nucleare. Nucleare, le reazioni Il deposito nazionale, così come è concepito, non piace a tutti e la partita non sarà facile. I primi stop arrivano dai Comuni interessati. “Non saremo pattumiera delle scorie ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo sei, la società di stato incaricata dello smaltimento degli impiantie della gestione deiradioattivi (Sogin) ha desecretato l’elenco delle aree italiane individuate come quelle che potrebbero ospitare il Deposito nazionale deiradioattivi italiani. Si tratta, per la precisione, di 67 zone sparse su tutto il territorio nazionale, in sette regioni, che soddisfano i 25 criteri riportati nella Carta delle aree potenzialmente idonee (Cnapi). Ma sono tante le risposte negative deiindividuati: i sindaci dicono “no” all’inquinamento nucleare. Nucleare, le reazioni Il deposito nazionale, così come è concepito, non piace a tutti e la partita non sarà facile. I primi stop arrivano daiinteressati. “Non saremo pattumiera delle scorie ...

