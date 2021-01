Recovery: bozza, investimento per Ex Ilva Taranto e acciaio verde (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Nell'industria siderurgica primaria, l'idrogeno rappresenta in prospettiva un'alternativa al gas naturale per la produzione di Ferro Ridotto Diretto (DRI). In linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni, è previsto un investimento per lo sviluppo del DRI connesso al progetto di decarbonizzazione dell'ex Ilva a Taranto e alla transizione per la produzione di acciaio verde in Italia". Lo prevede la seconda componente della seconda missione (Rivoluzione verde e transizione ecologica) contenuta nel Recovery plan, nella bozza inviata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai ministri e ai partiti della maggioranza. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Nell'industria siderurgica primaria, l'idrogeno rappresenta in prospettiva un'alternativa al gas naturale per la produzione di Ferro Ridotto Diretto (DRI). In linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni, è previsto unper lo sviluppo del DRI connesso al progetto di decarbonizzazione dell'exe alla transizione per la produzione diin Italia". Lo prevede la seconda componente della seconda missione (Rivoluzionee transizione ecologica) contenuta nelplan, nellainviata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai ministri e ai partiti della maggioranza.

