Perché Mezz'ora in più ha reso virale il video su Salvini e i «fottutissimi esperimenti sul virus»? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Da un lato, il comportamento ineccepibile di una giornalista che – rilevando che il suo ospite stava portando avanti una tesi senza nessuna conferma – smentisce in diretta Matteo Salvini sugli esperimenti in un laboratorio di Wuhan che avrebbero causato il coronavirus, dall'altro gli account social della stessa trasmissione che, pare, non hanno resistito al fascino della viralità, proponendo sui propri canali lo spezzone del video, rendendolo diffusissimo in rete. Salvini e i fottutissimi esperimenti sul virus, dunque, sono uno dei contenuti più diffusi su Twitter nel pomeriggio del 10 gennaio, subito dopo la trasmissione Mezz'ora in più, andata in onda su Raitre.

