Napoli, nasconde droga in casa: arrestata 20enne di Secondigliano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno notato all’esterno di un edificio di via Duca degli Abruzzi una giovane donna che, alla loro vista, è rientrata frettolosamente nello stabile per eludere il controllo. Immediatamente entrati nell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto 19 stecche di hashish del peso di circa 60 grammi e 415 euro, nascosti in una busta di plastica. Gli agenti, inoltre, hanno anche accertato la presenza di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio e lo hanno sequestrato. Roberta Pica, 20enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno notato all’esterno di un edificio di via Duca degli Abruzzi una giovane donna che, alla loro vista, è rientrata frettolosamente nello stabile per eludere il controllo. Immediatamente entrati nell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto 19 stecche di hashish del peso di circa 60 grammi e 415 euro, nascosti in una busta di plastica. Gli agenti, inoltre, hanno anche accertato la presenza di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio e lo hanno sequestrato. Roberta Pica,napoletana con precedenti di polizia, è stataper detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da ...

ilGazzettinoves : Napoli, #Secondigliano: nasconde droga in casa, arrestata 20enne - lightmoon972 : RT @Torrechannelit: Napoli – Nasconde droga in casa, arrestata 20enne - Torrechannelit : Napoli – Nasconde droga in casa, arrestata 20enne - puntomagazine : Nasconde droga in casa a Napoli Scampia: arrestata - Una 34enne nascondeva 6,1 chili di hashish nel ripostiglio de… - fattidinapoli : Napoli: Scampia, nasconde sei chili di droga in casa. Arrestata - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nasconde Napoli, nasconde droga in casa: arrestata 34enne di Scampia Cronache della Campania Napoli: droga nascosta in casa, 20enne arrestata per spaccio

Gli agenti hanno notato all’esterno di un edificio di via Duca degli Abruzzi la giovane donna che, alla loro vista, è rientrata frettolosamente nello stabile per eludere il controllo. A quel punto, i ...

Pistola nascosta nel bavaglino del neonato, la scoperta nel quartiere di Napoli

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha ritrovato e sequestrato, nel quartiere San Ferdinando, una pistola semiautomatica calibro 7,65 modello Stosel ...

Gli agenti hanno notato all’esterno di un edificio di via Duca degli Abruzzi la giovane donna che, alla loro vista, è rientrata frettolosamente nello stabile per eludere il controllo. A quel punto, i ...Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha ritrovato e sequestrato, nel quartiere San Ferdinando, una pistola semiautomatica calibro 7,65 modello Stosel ...