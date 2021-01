Milik | chiusa la pista Juve De Laurentiis lo cederebbe all’OM per 5-6 milioni e una percentuale su una futura rivendita

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Sempre più complessa la situazione diin casa Napoli. L’attaccante polacco è in forte contrasto con la società, oltre che essere fuori dai piani tattici dell’allenatore che non lo considera parte effettiva della rosa. Lasembra essersi definitivamente arenata, non solo per questa sessione di mercato, ma anche per giugno. Intanto il presidente Decontinua a chiedere 15per la sua cessione nonostante sia in scadenza di contratto, cifre considerati inconcepibili da Atletico e Marsiglia che invece sarebbero interessate a. Soprattutto André Villas-Boas lo considera la prima opzione per il suo attacco “Non è l’unica opzione, ma forse la più difficile da raggiungere perché è un giocatore importante. Parleremo di nuovo con il proprietario per vedere ...