Milan | Zaccheroni | “Nemmeno alla mia squadra davi fiducia | c’è analogia”

PianetaMilan : .@acmilan, #Zaccheroni: 'Nemmeno alla mia squadra davi fiducia, c'è analogia' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Zaccheroni: 'Il Milan già pensa alla Scudetto ma occhio alla Juve, ha la rosa migliore anche se è incostante' https://t.… - TUTTOJUVE_COM : Zaccheroni: 'Il Milan già pensa alla Scudetto ma occhio alla Juve, ha la rosa migliore anche se è incostante' - miagmarsuren : @napolista @realwarriale2 O al Milan di Zaccheroni - FcInterNewsit : Scudetto, Zaccheroni fa fuori l'Inter: 'Il Milan ha un entusiasmo superiore a tutte. È la favorita insieme alla Juv… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Zaccheroni

Alberto Zaccheroni ha parlato così della lotta Scudetto: "Dobbiamo rispettare la Juventus perché ha l'organico migliore e ha CR7. Il suo problema è l'incostanza, non ha ancora trovato la quadra. Non c ...Sul Fatto Quotidiano: “Magari vedremmo lo scudetto finire all’Atalanta, un po’ come successo al Verona; e capiremmo che forse dovrebbe andare sempre così” ...