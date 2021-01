"La coca in tutto il corpo, il ménage a trois...": nuove accuse a Genovese (Di lunedì 11 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio A circa due mesi dall'avvio delle indagini su Genovese, spunta la testimonianza dell'ex fidanzata Sara. "Menage a trois e coca" durante lo stupro ai Ibiza S'infittisce di dettagli sempre più rabbrividenti lo scandalo sessuale che ha coinvolto Alberto Maria Genovese, il "re delle startup" accusato di violenza sessuale ai danni di una 18enne e spaccio di stupefacente. nuove rivelazioni, rese stavolta dall'ex fidanzata, aggraverebbero la posizione dell'imprenditore napoletano, già recluso nel carcere di San Vittore dallo scorso 6 dicembre 2020. Rave casalinghi, festini con lo "stupefacente rosa" ma anche menage a trois sotto l'effetto di sostanze droganti, si sarebbero consumati a Villa Lolita, la residenza estiva del manager. La testimonianza choc ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio A circa due mesi dall'avvio delle indagini su, spunta la testimonianza dell'ex fidanzata Sara. "Menage a" durante lo stupro ai Ibiza S'infittisce di dettagli sempre più rabbrividenti lo scandalo sessuale che ha coinvolto Alberto Maria, il "re delle startup" accusato di violenza sessuale ai danni di una 18enne e spaccio di stupefacente.rivelazioni, rese stavolta dall'ex fidanzata, aggraverebbero la posizione dell'imprenditore napoletano, già recluso nel carcere di San Vittore dallo scorso 6 dicembre 2020. Rave casalinghi, festini con lo "stupefacente rosa" ma anche menage asotto l'effetto di sostanze droganti, si sarebbero consumati a Villa Lolita, la residenza estiva del manager. La testimonianza choc ...

S'infittisce di dettagli sempre più rabbrividenti lo scandalo sessuale che ha coinvolto Alberto Maria Genovese, il "re delle startup" accusato di violenza sessuale ai danni di una 18enne e spaccio di

