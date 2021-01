In lacrime per Pesaresi, ingegnere delle strade. L'ex dirigente comunale è morto a 74 anni, aveva lasciato la scrivania nel 2008 (Di lunedì 11 gennaio 2021) ANCONA - Conosceva a memoria lo stato d'arte di ogni singola strada del Comune . E dal punto di vista operativo ha contribuito a riavviare il piano di ricostruzione e lo sviluppo della Baraccola . Per ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 11 gennaio 2021) ANCONA - Conosceva a memoria lo stato d'arte di ogni singola strada del Comune . E dal punto di vista operativo ha contribuito a riavviare il piano di ricostruzione e lo sviluppo della Baraccola . Per ...

Pontifex_it : Per adorare il Signore bisogna anzitutto “alzare gli occhi”: non lasciarsi cioè imprigionare dai fantasmi interiori… - 17Zanni : RT @fuoridallhype_: Si conoscevano da un mese o poco più ed erano in lacrime per una finta eliminazione. Alcune volte sbaglia Tommaso, al… - Jun57426557 : RT @fuoridallhype_: Si conoscevano da un mese o poco più ed erano in lacrime per una finta eliminazione. Alcune volte sbaglia Tommaso, al… - Darkness_andme : Le lacrime a volte servono per pulire gli occhi e guardare meglio avanti....più lontano...??????... - bitsmartassy : RT @fuoridallhype_: Si conoscevano da un mese o poco più ed erano in lacrime per una finta eliminazione. Alcune volte sbaglia Tommaso, al… -

Ultime Notizie dalla rete : lacrime per In lacrime per Pesaresi, ingegnere delle strade. L’ex dirigente comunale è morto a 74... Corriere Adriatico Lacrime e sospiri per l’addio a Flavio Cresci dalla sua amata Sassetta

La comunità si è stretta alla figlia, il feretro è stato avvolto nella bandiera della Pubblica assistenza di cui era volontario ...

L’assistente sociale h24 per i più bisognosi: per lui la ‘tessera preziosa’

PALERMO – Un assistente sociale in strada 24 ore al giorno, accanto alle famiglie e alle persone fragili, che ha trasformato l’impegno professionale in scelta di vita. A Marco Guttilla conferita la ‘T ...

La comunità si è stretta alla figlia, il feretro è stato avvolto nella bandiera della Pubblica assistenza di cui era volontario ...PALERMO – Un assistente sociale in strada 24 ore al giorno, accanto alle famiglie e alle persone fragili, che ha trasformato l’impegno professionale in scelta di vita. A Marco Guttilla conferita la ‘T ...