"Ferma tutto". Il Colle cambia il quadro. Mattarella a gamba tesa su Renzi: l'ordine decisivo, la (triste) fine di Conte (Di lunedì 11 gennaio 2021) "Fermati". Sergio Mattarella avrebbe contattato Matteo Renzi per chiedergli di congelare le dimissioni già pronte (e annunciate da un mese) delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Il loro addio, minacciato a ore, darebbe il via ufficialmente a una crisi di governo formale e certo assai poco "pilotata". Comprometterebbe, cioè, l'unica strada percorribile secondo la maggioranza a parte il ritorno alle urne: un governo Giuseppe Conte Ter, con le stesse forze in campo ma una diversa squadra di governo. E il presidente della Repubblica, secondo un retroscena della Stampa, è intervenuto proprio per garantire questa via di uscita. "Per almeno una intera settimana, il governo dovrà rimanere con i ranghi al completo", spiega il quotidiano torinese. L'obiettivo è mettere in sicurezza il Recovery Plan, ...

Il coronavirus ha riscritto anche la geografia italiana, accorciando il divario tra Nord e Sud. Mentre la prima ondata nel 2020 ha colpito più duramente ...

Murri, ora l’emergenza è massima Positivi nei reparti. Stop ai ricoveri

Focolaio all’interno della struttura nel reparto di Medicina 2: contagiati 13 pazienti su 17 ricoverati. Virus anche in altri reparti. Il Pronto soccorso rischia il collasso: accessi bloccati per una ...

