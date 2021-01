Fedez e Francesca Michielin presentano il brano in gara a Sanremo 2021

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano IldiMichelin si intitola ‘Chiamami per nome’ Si intitola “Chiamami per nome”, ilchepresenteranno durante la nuova edizione di. È “Tv Sorrisi e Canzoni” a svelare i primi dettagli deldella coppia di artisti. “È una canzone che mi emoziona tantissimo”, ha raccontatospiegando al pubblico come, insieme a, sia nato questoe l’idea di partecipare al Festival. “Insieme non cantavamo da circa cinque anni, siamo tornati a sentirci durante il lockdown per cantare dal balcone”, raccontache, per la prima volta in ...