Covid, la Cina torna in lockdown: mezzo milione chiusi in casa (Di lunedì 11 gennaio 2021) mezzo milione di cinesi tornano in dopo la conferma di altri 103 casi di Covid-19 segnalati in continentale, comprese 85 infezioni trasmesse a livello locale e 18 'importate' dall'estero, oltre a 76 ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021)di cinesino in dopo la conferma di altri 103 casi di-19 segnalati in continentale, comprese 85 infezioni trasmesse a livello locale e 18 'importate' dall'estero, oltre a 76 ...

reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre ? Mascherine dalla Cina: la commessa da 1,2mld acquistata dalla struttura del com… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Oms: 'Non ci sarà l'immunità di gregge quest'anno'. Il #virus rialza la testa in #Cina, un anno fa i prim… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, un anno fa la prima mappa genetica. L'11 gennaio 2020 la #Cina pubblicava la prima sequenza di quello… - Mvg82Mv : In quasi tutto il mondo, le vittime ed i contagi da #covid19 sono in continuo aumento. La #Cina, invece, è tra i po… - leone52641 : RT @ganga2410: #Report un enorme giro d’affari delle società il caso #Covid partito dalla Cina #Mascherine -