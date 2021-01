Covid a scuola, la probabilità di diffusione del virus è estremamente bassa. Lo dice il pediatra Rino Agostiniani (SIP) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il pediatra Rino Agostiniani, vicepresidente della Società italiana di pediatria (Sip), analizza i dati dell'ISS in merito alla diffusione del Covid nelle scuole L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il, vicepresidente della Società italiana di pediatria (Sip), analizza i dati dell'ISS in merito alladelnelle scuole L'articolo .

repubblica : 'I bambini non vanno a scuola per il Covid ma frequentano il centro commerciale: chiederò all'Ipercoop di trasferir… - Agenzia_Ansa : 'Oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità'. Così il ministro dell'Istruzione Lucia Azzo… - Agenzia_Ansa : #Scuola, lezioni all'aperto. Gli studenti chiedono di tornare in classe. Sono riprese oggi le mobilitazioni in dive… - GrazianaVella : RT @Radio1VivaVoce: #InVivaVoce @Radio1Rai con Eleonora Belviso e @detommasi_de: ?? 16.00 #libro L’altra donna @Einaudieditore Cristina Com… - michelazingone : RT @europedirectER: ?? Il Covid-19 non ferma i Viaggi attraverso l’Europa ?? anche per il 2021 l’@AssembleaER ha deciso di promuovere il prog… -