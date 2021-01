Cecilia Capriotti: “il razzismo in Italia non esiste più.” Enock non ci sta e sbotta: “ma dove c***o vivi?” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cecilia Capriotti, concorrente al Grande Fratello Vip, durante un momento di convivialità con i coinquilini ha parlato di un tema delicato come il razzismo. Nel corso della conversazione è emerso anche il nome di Enock Barwuah, anch’egli concorrente della casa, il quale sarebbe stato preso ad esempio dalla Capriotti per descrivere una situazione, come quella del razzismo, che, secondo lei, in Italia non esiste più come ha testimoniato il trattamento ricevuto da Enock nella casa: Ma anche il razzismo non esiste più, l’ha dimostrato anche qui, Enock è stato trattato da Dio. La Capriotti ha poi continuato asserendo che per lei è più grave una ... Leggi su trendit (Di lunedì 11 gennaio 2021), concorrente al Grande Fratello Vip, durante un momento di conalità con i coinquilini ha parlato di un tema delicato come il. Nel corso della conversazione è emerso anche il nome diBarwuah, anch’egli concorrente della casa, il quale sarebbe stato preso ad esempio dallaper descrivere una situazione, come quella del, che, secondo lei, innonpiù come ha testimoniato il trattamento ricevuto danella casa: Ma anche ilnonpiù, l’ha dimostrato anche qui,è stato trattato da Dio. Laha poi continuato asserendo che per lei è più grave una ...

AlexAng68052367 : RT @darveyfeels_: Miglior attrice non protagonista: Cecilia Capriotti #GFVIP - Novella_2000 : Una fan avvisa Stefania: 'Non ti fidare di Cecilia!' Arriva il chiarimento (VIDEO) #gfvip - monical0ll0 : RT @JugeMadame: Ma ci pensate che un giorno la Capriotti scoprirà che Twitter è pieno di fan di Cecilia ma quella Cecilia non è lei? La nos… - snowchildx0 : RT @oocgfvip5: Cecilia Capriotti racconta che lei dice sempre di essere laureata in giurisprudenza anche se non è vero #GFVIP https://t.co… - GiorgiaMastu : Nel daytime non hanno fatto sentire la frase che Cecilia Capriotti Cecicozza ha detto a Stefania circa il chiarimen… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Capriotti Cecilia Capriotti: "Ho trascurato mio marito per mia figlia" Mediaset Play GF Vip, Cecilia terrorizzata: ecco cosa sta tramando Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti si mettono d’accordo contro Stefania Orlando: è questo il nuovo capitolo della saga del Gf Vip.

‘Grande Fratello Vip’ Le dichiarazioni di Cecilia Capriotti sconvolgono il web ed indignano un ex gieffino che si sente offeso dalle sue parole!

Cecilia Capriotti, concorrente del Grande Fratello Vip, oltre ad aver seminato zizzania fra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, con i suoi fraintendimenti e mirati equivoci (al punto che stamattina una ...

Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti si mettono d’accordo contro Stefania Orlando: è questo il nuovo capitolo della saga del Gf Vip.Cecilia Capriotti, concorrente del Grande Fratello Vip, oltre ad aver seminato zizzania fra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, con i suoi fraintendimenti e mirati equivoci (al punto che stamattina una ...