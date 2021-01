Carlo Conti choc: ‘A causa della malattia non ho più le forze per farlo’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il conduttore di Affari Tuoi ha concesso un’intervista a Tv Talk, durante la quale ha rilasciato un’amara confessione. Ci spiace tanto. Carlo Conti è tra i presentatori Tv più stimati dal pubblico Italiano, che nelle ultime settimane lo sta seguendo nell’edizione speciale di Affari Tuoi – Viva gli sposi. Sappiamo bene che gli ultimi mesi non sono stati semplici per l’amato presentatore toscano, a causa della battaglia contro il Covid che l’ha costretto – anche se in via preventiva – al ricovero in ospedale. Un’esperienza che, come per chiunque l’abbia vissuta, ha segnato profondamente il presentatore che di recente si è raccontato in una lunga intervista a Tv Talk, concedendo alcune dichiarazioni che hanno spiazzato il pubblico. L’amara confessione di Carlo ContiCome è noto il ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il conduttore di Affari Tuoi ha concesso un’intervista a Tv Talk, durante la quale ha rilasciato un’amara confessione. Ci spiace tanto.è tra i presentatori Tv più stimati dal pubblico Italiano, che nelle ultime settimane lo sta seguendo nell’edizione speciale di Affari Tuoi – Viva gli sposi. Sappiamo bene che gli ultimi mesi non sono stati semplici per l’amato presentatore toscano, abattaglia contro il Covid che l’ha costretto – anche se in via preventiva – al ricovero in ospedale. Un’esperienza che, come per chiunque l’abbia vissuta, ha segnato profondamente il presentatore che di recente si è raccontato in una lunga intervista a Tv Talk, concedendo alcune dichiarazioni che hanno spiazzato il pubblico. L’amara confessione diCome è noto il ...

TvTalk_Rai : Puntatona! Ospiti di #tvtalk Carlo Conti, Monica Maggioni, Peter Gomez, Riccardo Fogli, lo chef Locatelli e Ivan Ur… - Adelina77862752 : @myrtamerlino buon giorno Myrta. Scusi la domanda, ma ho sentito in TV Carlo Conti il quale ha contratto il virus a… - Adelina77862752 : @myrtamerlino buon giorno Myrta, scusi ma io ho una curiosità, ho visto in TV Carlo Conti, che come ha affermato lu… - RomaAppio : RT @VigilanzaT: Su Rai3 a Che tempo che fa Fabio Fazio celebra il trionfo di Maria De Filippi (C'è posta per te - Canale5) contro Carlo Con… - Methamorphose30 : RT @Trash___Boy: Maria De Filippi sta conducendo C'è Posta Per Te su Rai 3. Carlo Conti, in questo momento. #CTCF -