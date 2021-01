**Calcio: Salvini, 'da Milan grande spirito squadra, scudetto questione tra Inter e Juve'** (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Da Milanista, gli unici sorrisi che abbiamo avuto in questi mesi terribili sono legati ai goal dei ragazzi. Speriamo che duri", ma di vittoria del campionato "non ne voglio neanche parlare, lo scudetto se lo giocano Inter e Juve. E' evidente che il Milan non potrà mai vincere lo scudetto, lo scudetto se lo giocano Inter e Juve, noi ci accontentiamo, come squadra, di essere tornata a partecipare con grinta, poi, per scaramanzia, lo scudetto sicuramente lo vincerà qualcun altro". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite de 'La politica nel pallone' su Gr Rai Parlamento. Per il leader del Carroccio la compagine di Pioli "nello ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Daista, gli unici sorrisi che abbiamo avuto in questi mesi terribili sono legati ai goal dei ragazzi. Speriamo che duri", ma di vittoria del campionato "non ne voglio neanche parlare, lose lo giocano. E' evidente che ilnon potrà mai vincere lo, lose lo giocano, noi ci accontentiamo, come, di essere tornata a partecipare con grinta, poi, per scaramanzia, losicuramente lo vincerà qualcun altro". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite de 'La politica nel pallone' su Gr Rai Parlamento. Per il leader del Carroccio la compagine di Pioli "nello ...

