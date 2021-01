Armie Hammer di “Chiamami col tuo nome” è un cannibale? Le chat in cui ne parla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Armie è un “cannibale al 100%”? Il celebre attore Armie Hammer è nelle tendenze mondiali su Twitter: perché? Pare che si sia dichiarato cannibale in alcune chat di Instagram con una ragazza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Armie Hammer (@ArmieHammer) Tutto è nato dopo la condivisione di una serie di screen di presunte chat che lui avrebbe avuto con una ragazza su Instagram. Le parole dell’attore sono diventate immediatamente virali. Alcuni sostengono sia tutto falso e che sia stato tutto inventato. A lanciare la sconvolgente notizia è Just Jared. La frase che è diventata un allarme è “Sono un cannibale al 100%” . Sono ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 gennaio 2021)è un “al 100%”? Il celebre attoreè nelle tendenze mondiali su Twitter: perché? Pare che si sia dichiaratoin alcunedi Instagram con una ragazza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Tutto è nato dopo la condivisione di una serie di screen di presunteche lui avrebbe avuto con una ragazza su Instagram. Le parole dell’attore sono diventate immediatamente virali. Alcuni sostengono sia tutto falso e che sia stato tutto inventato. A lanciare la sconvolgente notizia è Just Jared. La frase che è diventata un allarme è “Sono unal 100%” . Sono ...

