Umberto Tozzi (ora) fa il politicamente corretto: "Non usate Gloria". Ma Trump l'usava da tempo (video) (Di domenica 10 gennaio 2021) Umberto Tozzi difende la sua Gloria dalle appropriazioni indebite. Ma si è accorto solo ora che Donald Trump l'ha usata in altre occasioni? Guardate ad esempio l'11 settembre 2020, nel comizio oceanico in Michigan, nel video che postiamo. Il post su Fb di Tozzi: "Giù le mani dal mio brano" "Cari fan, amici di tutto il mondo, ho appreso che "Gloria", una delle canzoni a cui sono più legato, è stata utilizzata durante il comizio di Donald Trump è ha anticipato le drammatiche azioni di violenza fisica e verbale di cui siamo stati attoniti spettatori in questi giorni". Così Umberto Tozzi su Facebook, dopo le polemiche delle ultime ore. Tozzi Gloria: "Non è un inno di rivolta"

