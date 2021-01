Traffico Roma del 10-01-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo Vischi nulla di nuovo sulle strade della capitale e pochi veicoli in circolazione regolare ilanche sull'intero corso del raccordo anulare e da domani torna la divisione dell'Italia in fasce di rischio e la regione Lazio o passerà in zona gialla rafforzata divieto di spostamento Dunque tre regioni se non per motivi certificati aperti i bar e ristoranti fino alle 18 dopo solo asporto e consegna a domicilio resta il divieto di uscite notturne dalle 22 anticipiamo infine che questa notte e le prossime due via del Corso resterà chiusa aldalle 22 alle 6 tra Piazza del Popolo e largo Chigi questo per consentire lo smontaggio delle luminarie