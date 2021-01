Supercoppa Italia femminile | trionfo Juventus | Fiorentina inesistente

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 gennaio 2021): ladomina lae conquista il primo trofeo stagionale. Bonetti e compagne in ombra per tutto il match Laconquista la secondadella sua storia, battendo unaassente e pasticciona per quasi tutto il match. È l’ottavodei bianconeri contro soli due successi viola dal 2017/2018 ad oggi. Decide la gara una doppietta di Bonansea, sempre più leader del team di Rita Guarino, quando Girelli non brilla, complice una difesa toscana, in particolar modo Zanoli e Schroffenegger disastrose. Un’ombra totale anche l’attacco: nullo e mai realmente pericoloso. La squadra di Antonio Cincotta pareva rispecchiare il ...