Serie A, Juventus-Sassuolo: le formazioni ufficiali. Pirlo con il 4-4-2, Boga in panchina (Di domenica 10 gennaio 2021) Tutto pronto per l'incontro tra Juventus e Sassuolo.In occasione della 17^ giornata del campionato di Serie A, scenderanno in campo all'"Allianz Stadium" di Torino le squadre guidate da Andrea Pirlo e Roberto De Zerbi. Le compagini, separate da un solo punto nella graduatoria della massima Serie, cercheranno i tre punti per scalare posizioni in classifica. Poco prima del fischio d'inizio, programmato per le ore 20.45, sono state diramaate le formazioni ufficiali dell'incontro.Serie A, 17a giornata: vincono Lazio e Napoli, crolla ancora il CrotoneJuventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Dybala, Ronaldo.Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, ...

