Roma-Inter | Skriniar | “Felice per il gol Non per il risultato”

(Di domenica 10 gennaio 2021) “Sono contento per il gol segnato, ma ovviamente non posso essereper il: non siamo riusciti a portare a casa i tre punti nonostante una buona partita e nonostante le tante occasioni da gol create”. Queste le dichiarazioni del centrale nerazzurro Milandopo2-2 ai microfoni di Dazn. “Laè una squadra organizzata, non è semplice venire all’Olimpico e fare la partita che ha fatto l’, per gioco e occasioni create. Per questo dobbiamo prendere il buono di quanto fatto e analizzare e studiare anche gli errori, per migliorare – l’analisi del difensore slovacco -. A inizio ripresa siamo entrati con quel piglio perché eravamo sotto nonostante un buon primo tempo, abbiamo portato ancora più pressione. Io sento la fiducia del mister ...