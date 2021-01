Parma-Lazio 0-2 | Match Live | Caicedo raddoppia

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - ilbanale : @TychoBrahe29 @F4Fake1 Onestamente il parma ha giocatori mai sentiti a parte Grvinho ed Hermani. Pairetto si è calm… - NovareseVolante : @LiderMaximo1 @Lucyaglam Intanto abbassa la cresta,non ti ho insultato e quindi argomenta anziché insultare...con l… -

VIDEO - Il gol di Caicedo per il 2-0 della Lazio sul Parma: assist di Milinkovic-Savic, Sepe protesta ma non c'è fuorigioco ...Bellissima azione della Lazio, con Immobile che riceve al limite dell'area e imbuca per Milinkovic-Savic: il serbo serve con uno scavetto Caicedo che non può far altro che insaccare a porta vuota.