Lombardia in zona arancione (a rischio rossa): negozi aperti e spostamenti dall’11 al 15 gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Lombardia in zona arancione da lunedì 11 gennaio a venerdì 15 con nuove restrizioni per il weekend. E dalla settimana successiva potrebbero scattare i divieti previsti per la fascia rossa a causa dell’andamento dei contagi e dell’indice Rt. Dopo un weekend in zona arancione la settimana proseguirà con le stesse limitazioni. Gli spostamenti saranno consentiti td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 10 gennaio 2021)inda lunedì 11a venerdì 15 con nuove restrizioni per il weekend. E dalla settimana successiva potrebbero scattare i divieti previsti per la fasciaa causa dell’andamento dei contagi e dell’indice Rt. Dopo un weekend inla settimana proseguirà con le stesse limitazioni. Glisaranno consentiti td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia… - Corriere : ?? Da lunedì 11 gennaio Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno in zona arancione, mentre le… - Agenzia_Ansa : #Covid, in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nuova ordinanza del ministro dell… - infoitinterno : Lombardia in zona arancione fino al 15 gennaio: ecco cosa si può fare oggi - guarnieribe : Vabbè che sono rincoglionito però il Veneto dai numeri è zona Rossa tendente al Viola, Lazio e Puglia stanno messi… -