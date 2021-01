LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton in DIRETTA: Marta Bassino è sul podio! Seconda a 0.16 da Gut-Behrami (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI ST. Anton 12.22 Sono scese le prime 20 atlete. Lara Gut-Behrami, salvo sorprese, ha ormai ipotecato la vittoria. Una splendida Marta Bassino è Seconda a 16 centesimi dalla svizzera. Secondo podio in carriera in SuperG per la piemontese dopo il secondo posto di Bansko nel 2020. Terza la svizzera Corinne Suter a 0.20, quarta l’austriaca Tippler a 0.45, quinta Federica Brignone a 0.72. Sopra il secondo di distacco tutte le altre. Ester Ledecka è sesta a 1?33, Michelle Gisin settima a 1?48. Le altre italiane: 12ma Elena Curtoni, 14ma Francesca Marsaglia, è uscita ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI ST.12.22 Sono scese le prime 20 atlete. Lara Gut-, salvo sorprese, ha ormai ipotecato la vittoria. Una splendidaa 16 centesimi dalla svizzera. Secondo podio in carriera inper la piemontese dopo il secondo posto di Bansko nel 2020. Terza la svizzera Corinne Suter a 0.20, quarta l’austriaca Tippler a 0.45, quinta Federica Brignone a 0.72. Sopra il secondo di distacco tutte le altre. Ester Ledecka è sesta a 1?33, Michelle Gisin settima a 1?48. Le altre italiane: 12ma Elena Curtoni, 14ma Francesca Marsaglia, è uscita ...

