LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: Schwarz batte Strasser, spreca Noel. 14° Moelgg (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 Una gara pazza termina con la vittoria dell’austriaco Schwarz con 14 centesimi sul tedesco Strasser (che anche oggi ha recuperato la bellezza di 10 posizioni!) 0.15 sul britannico Ryding! 4° Matt a 0.17, 5° Meillard a 0.19, classifica davvero cortissima. Seguono Nef, Yule, Noel, Foss-Solevaag e Khoroshilov. 14.21 Il francese aveva addirittura 64 centesimi di vantaggio al penultimo intermedio. Sul muro è stato irriconoscibile, ha sciato davvero male, sembrava non avere grip. Chiude ottavo a 38 centesimi. 14.21 ANCHE OGGI Noel BUTTA VIA TUTTO, INCREDIBILE! 14.18 FUORI MUFFAT-JEANDET! Il francese sbaglia, risale la pista e chiude ultimo a 11?83, anche alle spalle di Sala e Tonetti. Manca solo Clement Noel. Il francese parte ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.22 Una gara pazza termina con la vittoria dell’austriacocon 14 centesimi sul tedesco(che anche oggi ha recuperato la bellezza di 10 posizioni!) 0.15 sul britannico Ryding! 4° Matt a 0.17, 5° Meillard a 0.19, classifica davvero cortissima. Seguono Nef, Yule,, Foss-Solevaag e Khoroshilov. 14.21 Il francese aveva addirittura 64 centesimi di vantaggio al penultimo intermedio. Sul muro è stato irriconoscibile, ha sciato davvero male, sembrava non avere grip. Chiude ottavo a 38 centesimi. 14.21 ANCHE OGGIBUTTA VIA TUTTO, INCREDIBILE! 14.18 FUORI MUFFAT-JEANDET! Il francese sbaglia, risale la pista e chiude ultimo a 11?83, anche alle spalle di Sala e Tonetti. Manca solo Clement. Il francese parte ...

