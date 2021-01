LIVE Roma-Inter 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: tentativo di Karsdorp! (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Karsdorp in scivolata prova il tiro, para Handanovic. 7? Pellegrini prova il cross dalla destra, pallone sulle mani di Handanovic. 5? Possesso palla prolungato per la Roma. 3? Partita che inizia bloccata tatticamente, poco pressing in questo inizio di partita. 1? Inizia la partita! 12.24 Mancano solo cinque minuti all’inizio del match. 12.21 La sfida tra Roma e Inter è quella che ha visto più reti nella storia della Serie A con girone unico, 503 in 174 precedenti: 224 da parte dei giallorossi e 279 dei nerazzurri (record assoluto per una singola squadra contro un’avversaria nella competizione). 12.18 L’Inter ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte di Serie A contro la Roma (5 pareggi, 5 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9? Karsdorp in scivolata prova il tiro, para Handanovic. 7? Pellegrini prova il cross dalla destra, pallone sulle mani di Handanovic. 5? Possesso palla prolungato per la. 3? Partita che inizia bloccata tatticamente, poco pressing in questo inizio di partita. 1? Inizia la partita! 12.24 Mancano solo cinque minuti all’inizio del match. 12.21 La sfida traè quella che ha visto più reti nella storia dellaA con girone unico, 503 in 174 precedenti: 224 da parte dei giallorossi e 279 dei nerazzurri (record assoluto per una singola squadra contro un’avversaria nella competizione). 12.18 L’ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte diA contro la(5 pareggi, 5 ...

forzaroma : 14' - Errore in disimpegno della difesa della Roma, rimedia Smalling che devia la conclusione di Lukaku #RomaInter… - Frances01719412 : RT @FcInterNewsit: ? Su FcInterNews la diretta testuale di Roma-Inter ????????? ?? - Marathonbet_IT : All'ottavo minuto di gioco #Roma e #Inter sono sullo zero a zero. Secondo voi chi vincerà questa sfida d'alta quota… - olamideayodeji0 : RT @SkySport: In campo Roma e Inter: gli aggiornamenti LIVE - forzaroma : 5' - Possesso palla prolungato dell'Inter, ma la Roma non si fa sorprendere #RomaInter 0-0 - LIVE #ASRoma #SerieA -