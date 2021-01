VIDEO | ‘La cultura non isola’ | Riitano | ”Progetto Procida Capitale va oltre candidatura”

Leggi su dire

(Di sabato 9 gennaio 2021) NAPOLI – Quello per la candidatura di Procida a Capitale italiana della Cultura ” è un percorso che inizia già tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 e lo fa con un approccio fortemente partecipato. Inizia con la costruzione di un percorso di cocreazione e capacity building che ha attivato la partecipazione dei cittadini procidani in primis perché l‘obiettivo era innanzitutto ascoltare i loro desideri e costruire un orizzonte collettivo“. Così alla Dire Agostino Riitano, direttore della candidatura di Procida a Capitale italiana della cultura 2022. “Fatto questo – prosegue – abbiamo poi iniziato a immaginare quelli che potevano essere gli assi strategici sui quali costruire la nostra candidatura. Caratterizzante è stato il tema della sostenibilità ambientale così come lungimirante è stato lo slogan ‘La cultura non isola’, scelto prima della pandemia, che oggi più che mai torna ad essere assolutamente centrale perché ciascuno di noi ha fatto esperienza dell’isolamento e quindi ha potuto toccare con mano quanto effettivamente la cultura sia il veicolo di non isolamento”.