Tempesta Filomena – Mezza Spagna paralizzata da ”Filomena” ora si dirige verso l’Italia (Di sabato 9 gennaio 2021) La Spagna è sotto una forte perturbazione che causa gelo e tempeste di neve come non avveniva da circa mezzo secolo. E la perturbazione, associata all’area di bassa pressione tenderà a portarsi entro le prossime 24 ore sull’Italia. In Italia è giunta la prima perturbazione che stanotte ha causato maltempo sulla Sardegna, con anche temporali, e la neve sul Gennargentu. Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Laè sotto una forte perturbazione che causa gelo e tempeste di neve come non avveniva da circa mezzo secolo. E la perturbazione, associata all’area di bassa pressione tenderà a portarsi entro le prossime 24 ore sul. In Italia è giunta la prima perturbazione che stanotte ha causato maltempo sulla Sardegna, con anche temporali, e la neve sul Gennargentu.

