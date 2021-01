Sabrina 5: cosa sarebbe accaduto (e vogliamo che accada)? (Di sabato 9 gennaio 2021) Lo scorso luglio Netflix ha ufficializzato lo stop di Le Terrificanti Avventure Di Sabrina, che giunge al termine dopo due stagioni suddivise in quattro parti per un totale di 36 episodi. L’ultima ha esordito giovedì 31 dicembre su Netflix. Ma cosa sarebbe accaduto in una probabile 5 stagione? Sabrina 4, l’ultimo finale ancora più amaro L’ultima stagione di Sabrina ha esordito giovedì 31 dicembre. Sapevamo sarebbe stata l’ultima parte della serie e, per questo, era già molto difficile digerire l’ultima puntata. Ma il finale straziante ha peggiorato ancora di più la situazione per i fan. La stessa attrice che interpreta Sabrina, ovvero Kiernan Shipka, si è detta molto stupita e triste del destino della sua beniamina. “Sono rimasta molto sorpresa. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Lo scorso luglio Netflix ha ufficializzato lo stop di Le Terrificanti Avventure Di, che giunge al termine dopo due stagioni suddivise in quattro parti per un totale di 36 episodi. L’ultima ha esordito giovedì 31 dicembre su Netflix. Main una probabile 5 stagione?4, l’ultimo finale ancora più amaro L’ultima stagione diha esordito giovedì 31 dicembre. Sapevamostata l’ultima parte della serie e, per questo, era già molto difficile digerire l’ultima puntata. Ma il finale straziante ha peggiorato ancora di più la situazione per i fan. La stessa attrice che interpreta, ovvero Kiernan Shipka, si è detta molto stupita e triste del destino della sua beniamina. “Sono rimasta molto sorpresa. ...

zazoomblog : Sabrina 5: cosa sarebbe accaduto (e vogliamo che accada)? - #Sabrina #sarebbe #accaduto #vogliamo - unsaidsofi_ : @gvllespie Joshua sta con Sabrina Carpenter adesso). Fatto sta che adesso tra i due non dico che ci sia cattivo san… - loonylupin_ : @AliceMaga2 allora non sono super informata, la cosa che ho capito è che hanno avuto un impiccio e sembrava che tut… - CSAR79601342 : @flac2603 @sabrina__sf Siii, da cosa te ne sei accorto? ?? - GianpieraA : @sabrina__sf Di cosa ti sei fatta? Si tratta di azienda privata e di un contratto che è stato violato. Se non paghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina cosa Cosa guardare in streaming questa settimana: “Le terrificanti avventure di Sabrina” e “Tin Star” Tv Sorrisi e Canzoni Sabrina 5: cosa sarebbe accaduto (e vogliamo che accada)?

La stagione 4 di Sabrina, come annunciato da Netflix, sarà l'ultima. Ma cosa sarebbe accaduto e vorremmo che acadesse in un'ipotetica Sabrina 5?

C'è qualcosa che non torna riguardo la morte del sensitivo

I funerali di Solange sono stati rimandati perché il pm ha deciso di chiedere l'autopsia. Qualcosa riguardo il decesso non torna.

La stagione 4 di Sabrina, come annunciato da Netflix, sarà l'ultima. Ma cosa sarebbe accaduto e vorremmo che acadesse in un'ipotetica Sabrina 5?I funerali di Solange sono stati rimandati perché il pm ha deciso di chiedere l'autopsia. Qualcosa riguardo il decesso non torna.