QPR-Fulham (FA Cup, sabato ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 9 gennaio 2021) Tra i cosiddetti “West London derby”, è quello con la storia più antica, che risale a prima che il club oggi più famoso della zona, il Chelsea, fosse fondato. Il bilancio è leggermente favorevole al Fulham. La squadra di Scott Parker non gioca dal Boxing Day, dopo che le partite con Tottenham Hotspur e Burnley InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 9 gennaio 2021) Tra i cosiddetti “West London derby”, è quello con la storia più antica, che risale a prima che il club oggi più famoso della zona, il Chelsea, fosse fondato. Il bilancio è leggermente favorevole al. La squadra di Scott Parker non gioca dal Boxing Day, dopo che le partite con Tottenham Hotspur e Burnley InfoBetting: Scommesse Sportive e

underoverbets : RT @infobetting: QPR-Fulham (FA Cup, sabato ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infobetting : QPR-Fulham (FA Cup, sabato ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - qpr_italia : ?? Terzo turno di #FACup ?? Loftus Road ?? #QPR v #Fulham ? 16.00 #GOHOOPS - marco_rogerio_ : Partite di oggi, su tutte spicca #Lipsia vs #Dortmund alle 18.30 Derby dell'ovest londinese in FA Cup tra tra QPR… - Mingaball : RT @infobetting: QPR-Fulham (FA Cup, sabato ore 16:00): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : QPR Fulham QPR-Fulham (FA Cup, sabato ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting