Nintendo Switch: superate le vendite del 3DS (Di sabato 9 gennaio 2021) Secondo una stima, Nintendo Switch ha superato da poco il record di vendite di Nintendo 3DS. Ecco quali sono i prossimi “rivali” da battere Tanto tempo fa c’era una console portatile basata sul 3D stereoscopico. La console si chiamava Nintendo 3DS, era opera della storica casa di Kyoto, e all’inizio non ebbe vita facile perché la community sembrò non apprezzare particolarmente la main feature del 3D e inoltre giudicò la stessa molto limitata per le specifiche hardware. La storia mostrò poi, che alla fine Nintendo 3DS si rivelò un incredibile successo di vendite grazie alla qualità e l’ampiezza del parco titoli proposto. Il presente, invece, ci dice ora che lo straordinario risultato di vendite ottenuto da Nintendo 3DS è stato ... Leggi su tuttotek (Di sabato 9 gennaio 2021) Secondo una stima,ha superato da poco il record didi3DS. Ecco quali sono i prossimi “rivali” da battere Tanto tempo fa c’era una console portatile basata sul 3D stereoscopico. La console si chiamava3DS, era opera della storica casa di Kyoto, e all’inizio non ebbe vita facile perché la community sembrò non apprezzare particolarmente la main feature del 3D e inoltre giudicò la stessa molto limitata per le specifiche hardware. La storia mostrò poi, che alla fine3DS si rivelò un incredibile successo digrazie alla qualità e l’ampiezza del parco titoli proposto. Il presente, invece, ci dice ora che lo straordinario risultato diottenuto da3DS è stato ...

Notiziedi_it : Monster Hunter Rise per Nintendo Switch già in offerta su Amazon: via al preordine - tsvkino : io dico basta alla pubblicità di animal crossing e nintendo switch quando sto vedendo io la tv devo ancora aspettar… - iamGIANTsMILK : RT @ScreenplayersIT: HITMAN 3 L’Agente 47 torna il 20 Gennaio su PS4, PS5, XBOX ONE / XBOX SERIES e ovviamente PC, STADIA... e pure Ninte… - GamingToday4 : Immortal Fenyx Rising: vale la pena di giocarlo su Nintendo Switch? - godess_aneyha : RT @NintendoHall: Nintendo Switch: la nostra #TOP10 dei titoli in uscita a gennaio 2021 -