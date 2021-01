Lo scrittore Don Winslow mette una taglia di 20mila dollari sul poliziotto del selfie a Capitol Hill (Di sabato 9 gennaio 2021) Winslow: “taglia per chi individua il poliziotto del selfie a Capitol Hill” Il celebre scrittore americano Don Winslow ha messo una taglia di 20mila dollari sul poliziotto che ha scattato un selfie con uno degli assalitori durante l’insurrezione a Capitol Hill lo scorso 6 gennaio. “Voglio il nome di quest’uomo” ha scritto l’autore dei polizieschi L’inverno di Frankie” e “Il potere del cane”. “Offrirò una taglia di 10mila dollari alla prima persona che trova il nome del poliziotto che si è scattato un selfie mentre cinque persone venivano uccise, e alcune prove che ... Leggi su tpi (Di sabato 9 gennaio 2021): “per chi individua ildel” Il celebreamericano Donha messo unadisulche ha scattato uncon uno degli assalitori durante l’insurrezione alo scorso 6 gennaio. “Voglio il nome di quest’uomo” ha scritto l’autore dei polizieschi L’inverno di Frankie” e “Il potere del cane”. “Offrirò unadi 10milaalla prima persona che trova il nome delche si è scattato unmentre cinque persone venivano uccise, e alcune prove che ...

