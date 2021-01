L’aria che tira, Maria Giovanna Maglie una furia contro Barbara Palombelli: “grazie Myrta per farmi parlare”, la frecciata alla Palombelli è evidente (Di sabato 9 gennaio 2021) Maria Giovanna Maglie è una stimatissima giornalista invitata in numerose trasmissioni televisive proprio per la sua capacità di analisi davvero impeccabile. Spesse volte la vediamo ospite da Barbara Palombelli a Stasera Italia la trasmissione di Retequattro che va in onda ogni sera e che è condotta dal lunedì al venerdì da Barbara Palombelli e il sabato e la domenica da Veronica Gentili. Maria Giovanna Maglie critica Stasera Italia di Barbara Palombelli: “Conformismo disgustoso” Barbara Palombelli ha dedicato tutta la puntata di Stasera Italia a ciò che sta accadendo in ... Leggi su baritalianews (Di sabato 9 gennaio 2021)è una stimatissima giornalista invitata in numerose trasmissioni televisive proprio per la sua capacità di analisi davvero impeccabile. Spesse volte la vediamo ospite daa Stasera Italia la trasmissione di Retequattro che va in onda ogni sera e che è condotta dal lunedì al venerdì dae il sabato e la domenica da Veronica Gentili.critica Stasera Italia di: “Conformismo disgustoso”ha dedicato tutta la puntata di Stasera Italia a ciò che sta accadendo in ...

