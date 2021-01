Genoa, funziona la cura Ballardini: 2-0 al Bologna, a segno Zajc e Destro (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Genoa conquista il settimo punto (in quattro partite) della cura Ballardini: due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il secondo sorriso completo è arrivato contro il Bologna, un 2-0 con poche discussioni grazie ai gol di Zajc in chiusura di primo tempo (44’) e al raddoppio di un rigenerato Destro – sempre più decisivo – al 10’ st dopo un clamoroso errore in uscita di Schouten. Il Genoa sale a 14 punti in classifica, il Bologna resta a quota 17. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilconquista il settimo punto (in quattro partite) della: due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il secondo sorriso completo è arrivato contro il, un 2-0 con poche discussioni grazie ai gol diin chiusura di primo tempo (44’) e al raddoppio di un rigenerato– sempre più decisivo – al 10’ st dopo un clamoroso errore in uscita di Schouten. Ilsale a 14 punti in classifica, ilresta a quota 17. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

