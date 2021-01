Genoa, Ballardini: «Gli altri credono che non siamo bravi. Su Eboa…» (Di sabato 9 gennaio 2021) Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Bologna: le sue dichiarazioni Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Bologna. PRESTAZIONE – «Gli avversari credono che noi non siamo così bravi forse. Il Genoa oggi non ha fatto una buona partita, non era facile con questo campo e contro una squadra forte. Il Bologna però non ha avuto occasioni, sono bravi nella gestione. Il Genoa deve fare molto di più, però attenzione, serietà e impegno è il nostro merito». IMPATTO – «La serenità è una conquista. Non è che vinci perché sei sereno, fai tanto e ottieni risultati e sei sereno, è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Davide, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Bologna: le sue dichiarazioni Davide, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Bologna. PRESTAZIONE – «Gli avversariche noi noncosìforse. Iloggi non ha fatto una buona partita, non era facile con questo campo e contro una squadra forte. Il Bologna però non ha avuto occasioni, sononella gestione. Ildeve fare molto di più, però attenzione, serietà e impegno è il nostro merito». IMPATTO – «La serenità è una conquista. Non è che vinci perché sei sereno, fai tanto e ottieni risultati e sei sereno, è ...

