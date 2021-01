Domenech non si smentisce: “Nella mia squadra vorrei Maradona, ma è morto” (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRaymond Domenech se le va a cercare. Tecnico francese, sconfitto in finale di Coppa del Mondo, quando Fabio Cannavaro, capitano azzurro, gli sventolò nel 2006 il trofeo sotto il naso in occasione della finale di Berlino. Il francese, attuale allenatore del Nantes (Ligue 1 francese), in occasione dei rumors di mercato e della campagna rafforzamenti appena iniziata, si è nuovamente messo in mostra con la sua proverbiale ‘simpatia’ rispondendo ad una domanda sul mercato con queste parole: “Mi sarebbe piaciuto prendere Maradona, ma è morto”. Superfluo qualunque ulteriore commento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRaymondse le va a cercare. Tecnico francese, sconfitto in finale di Coppa del Mondo, quando Fabio Cannavaro, capitano azzurro, gli sventolò nel 2006 il trofeo sotto il naso in occasione della finale di Berlino. Il francese, attuale allenatore del Nantes (Ligue 1 francese), in occasione dei rumors di mercato e della campagna rafforzamenti appena iniziata, si è nuovamente messo in mostra con la sua proverbiale ‘simpatia’ rispondendo ad una domanda sul mercato con queste parole: “Mi sarebbe piaciuto prendere, ma è”. Superfluo qualunque ulteriore commento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

