Covid Usa, superati i 370mila morti (Di sabato 9 gennaio 2021) Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 22 milioni di casi di Covid dall’inizio della pandemia ed hanno registrato almeno 370.082 decessi, secondo i dati del sito della Johns Hopkins University. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di sabato 9 gennaio 2021) Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 22 milioni di casi didall’inizio della pandemia ed hanno registrato almeno 370.082 decessi, secondo i dati del sito della Johns Hopkins University. Powered by WPeMatico

Agenzia_Ansa : #Covid Usa, nuovo record di 290mila casi in un giorno. Boom di contagi in California, a Los Angeles 1 su 10 col vir… - Agenzia_Ansa : #Covid la Casa Bianca mette in guardia su 'variante Usa' Potrebbe essere 50% più trasmissibile, e responsabile balz… - petergomezblog : Covid, la Francia prolunga le chiusure fino a fine gennaio. Gran Bretagna e Germania oltre i mille decessi in 24 or… - ilLondinese : RT @LaVeritaWeb: «Spiegel» e «Bild» attaccano in coro la gestione Ursula von der Leyen: «Ursula responsabile del tempo perso». Nel mirino a… - zazoomblog : Covid Usa superati i 370mila morti - #Covid #superati #370mila #morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Covid Usa, superati i 370mila morti - Sardiniapost.it SardiniaPost E i militari americani in Campania si vaccinano con "Moderna"

Il vaccino “Moderna” non è ancora arrivato in Europa. Anzi no, non è così. C’è una eccezione, proprio qui da noi, nella nostro regione. Per i militari americani in Campania è già disponibile. E utiliz ...

Manca il medico di base: “sciopero” dello screening

Ussassai, il sindaco aveva annunciato l’arrivo del sanitario: «Sono stato beffato» Il Comune potrebbe ritirare il supporto al piano Ats sino alla soluzione del caso ...

Il vaccino “Moderna” non è ancora arrivato in Europa. Anzi no, non è così. C’è una eccezione, proprio qui da noi, nella nostro regione. Per i militari americani in Campania è già disponibile. E utiliz ...Ussassai, il sindaco aveva annunciato l’arrivo del sanitario: «Sono stato beffato» Il Comune potrebbe ritirare il supporto al piano Ats sino alla soluzione del caso ...