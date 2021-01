Covid-19, Bassetti: “Lockdown non necessario, situazione sotto controllo” (Di sabato 9 gennaio 2021) Covid-19, nuovo Lockdown non necessario in Italia. Lo riferisce il professor Matteo Bassetti. Ecco quanto riferito dall’esperto dai microfoni di AdnKronos Salute. Niente Lockdown in Italia. Non ce n’è bisogno. Lo assicura Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, intervenuto ai L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 gennaio 2021)-19, nuovononin Italia. Lo riferisce il professor Matteo. Ecco quanto riferito dall’esperto dai microfoni di AdnKronos Salute. Nientein Italia. Non ce n’è bisogno. Lo assicura Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi-19 della Liguria, intervenuto ai L'articolo proviene da Inews.it.

Giornaleditalia : Covid Italia, virologo Bassetti: 'Situazione non sta esplodendo, non bastoniamo italiani' - UNDMofficial : New post: Bassetti sul Covid: “Situazione non sta esplodendo, non bastoniamo gli italiani” - PenelopeRuzy : RT @lillydessi: Vaccino anti-Covid, il prof. Bassetti: 'Ecco quali sono le reazioni avverse più comuni' - La7 Attualità - faber_samir : RT @lillydessi: Vaccino anti-Covid, il prof. Bassetti: 'Ecco quali sono le reazioni avverse più comuni' - La7 Attualità - infoitcultura : Mattino 5, 'non lo dica'. Federica Panicucci stoppa Matteo Bassetti: Covid, esplode la rabbia in diretta -