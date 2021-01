Come continua la protesta delle donne in Polonia, raccontata da una delle loro leader (Di sabato 9 gennaio 2021) È considerata una rivoluzionaria, Magdalena (Magda) Górecka: è uno dei volti delle manifestazioni in Polonia contro l’ulteriore restringimento delle possibilità di aborto. Nel 2019 ha creato KaWtan, un’associazione che vuole dare voce al mondo delle emozioni femminili attraverso l’arte. “Aberracja” (aberrazione), ospitata in numerose città europee, è stata la sua prima realizzazione. Si tratta di una mostra fotografica incentrata sul tema della violenza emotiva, finanziaria, psicologica – ancor prima che fisica – sulle donne. Magda Górecka è una delle destinatarie del riconoscimento “Europea dell’anno”, con cui Linkiesta ha voluto omaggiare le donne polacche e bielorusse impegnate nella difesa della ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 gennaio 2021) È considerata una rivoluzionaria, Magdalena (Magda) Górecka: è uno dei voltimanifestazioni incontro l’ulteriore restringimentopossibilità di aborto. Nel 2019 ha creato KaWtan, un’associazione che vuole dare voce al mondoemozioni femminili attraverso l’arte. “Aberracja” (aberrazione), ospitata in numerose città europee, è stata la sua prima realizzazione. Si tratta di una mostra fotografica incentrata sul tema della violenza emotiva, finanziaria, psicologica – ancor prima che fisica – sulle. Magda Górecka è unadestinatarie del riconoscimento “Europea dell’anno”, con cui Linkiesta ha voluto omaggiare lepolacche e bielorusse impegnate nella difesa della ...

La presenza di indici rivelatori della residenza fiscale in Italia o all’Estero e il concetto di centro degli affari della persona fisica .

Super Ilicic! E l’Atalanta continua a vincere

Il 2021 non poteva iniziare meglio di così per i colori neroazzurri: terza vittoria in sei giorni e una striscia di risultati utili consecutivi che raggiunge quota otto gare. A Benevento la Dea sfoggi ...

Il 2021 non poteva iniziare meglio di così per i colori neroazzurri: terza vittoria in sei giorni e una striscia di risultati utili consecutivi che raggiunge quota otto gare. A Benevento la Dea sfoggi ...