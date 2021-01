Chi era Ross Hill, il figlio di Terence scomparso a soli 16 anni (Di sabato 9 gennaio 2021) Non tutti sanno che Terence Hill aveva un figlio che aveva iniziato la carriera di attore. Stiamo parlando di Ross Hill, pseudonimo di Ross Girotti (Monaco di Baviera, 11 aprile 1973 – Stockbridge, 30 gennaio 1990), figlio adottivo di Terence Hill e fratello minore di Jess Hill. Il ragazzo recitò a fianco del padre in due film. Ross, scomparso all’età di 16 anni, alternava i suoi impegni di studente (studiava nel prestigioso Middlesex College di Concord a 30 chilometri da Boston) a quelli d’attore. Quando scomparve era agli inizi d’una promettente carriera, in quel periodo si stava preparando ad interpretare il ruolo di Billy the Kid in uno degli episodi della serie ... Leggi su tpi (Di sabato 9 gennaio 2021) Non tutti sanno cheaveva unche aveva iniziato la carriera di attore. Stiamo parlando di, pseudonimo diGirotti (Monaco di Baviera, 11 aprile 1973 – Stockbridge, 30 gennaio 1990),adottivo die fratello minore di Jess. Il ragazzo recitò a fianco del padre in due film.all’età di 16, alternava i suoi impegni di studente (studiava nel prestigioso Middlesex College di Concord a 30 chilometri da Boston) a quelli d’attore. Quando scomparve era agli inizi d’una promettente carriera, in quel periodo si stava preparando ad interpretare il ruolo di Billy the Kid in uno degli episodi della serie ...

Ora, il parlamento svedese ha decisamente cambiato rotta approvando una legge che conferisce al governo nuovi poteri per frenare la diffusione del Coronavirus. La Svezia si allontana così da un approc ...

Ecco chi è Silvia Romano, cooperante italiana rapita in Kenya: biografia, età, vita privata, origini e fidanzato e rapimento ...

