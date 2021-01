Carlo Tavecchio è di nuovo presidente | eletto a capo del Comitato Lombardia dei Dilettanti E suo nipote Mario entra nel consiglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021). Non è un refuso, un vecchio titolo di giornale che per sbaglio risalta agli onori della cronaca, e nemmeno uno scherzo (di pessimo gusto). L’ex numero uno della FederCalcio è tornato per davvero: è riuscito a farsi eleggere adeldei, suo vecchio feudo, da dove era cominciata la sua scalata ai vertici del pallone italiano, culminata nella disastrosa esclusione della nazionale ai Mondiali 2018. Sono passati poco più di tre anni dal famoso pareggio con la Svezia, a cui seguirono le inevitabili dimissioni che sembravano aver messo fine alla sua carriera politica. A 77 anni, invece,ha ancora bisogno del pallone, ed il pallone ha ancora bisogno di lui se per una piccola, e ...