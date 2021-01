Can Yaman, ecco chi sono state tutte le sue ex fidanzate (Di sabato 9 gennaio 2021) Bravo, bello e desiderato Can Yaman: si può non continuare ad essere interessati (e soprattutto interessate!) alla sua vita privata (anche se il divo turco è riservatissimo a riguardo)? Certo che no! Raccontiamola un po’ dunque, almeno per quanto è possibile … Relazioni certe Can Yaman ha avuto sicuramente una relazione con Acelya Topaloglu, oggi 34 anni, sua partner in “Inadina Ask” (“Amore Testardo”). Ricordiamo che è stata la seconda soap dell’attore e la prima che l’ha visto protagonista. Trasmessa su Fox Turchia come l’ultima, “Bay Yanlis” (“Signor Sbagliato”/ “Mr Wrong), è stata mandata in onda in Spagna, ma non ancora in Italia, anche se a quanto pare, è stata acquistata da Mediaset per il futuro. La passione tra Can e Acelya è scoppiata durante le riprese e sullo schermo si è vista la loro alchimia. Tuttavia la relazione è durata poco ed è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 9 gennaio 2021) Bravo, bello e desiderato Can: si può non continuare ad essere interessati (e soprattutto interessate!) alla sua vita privata (anche se il divo turco è riservatissimo a riguardo)? Certo che no! Raccontiamola un po’ dunque, almeno per quanto è possibile … Relazioni certe Canha avuto sicuramente una relazione con Acelya Topaloglu, oggi 34 anni, sua partner in “Inadina Ask” (“Amore Testardo”). Ricordiamo che è stata la seconda soap dell’attore e la prima che l’ha visto protagonista. Trasmessa su Fox Turchia come l’ultima, “Bay Yanlis” (“Signor Sbagliato”/ “Mr Wrong), è stata mandata in onda in Spagna, ma non ancora in Italia, anche se a quanto pare, è stata acquistata da Mediaset per il futuro. La passione tra Can e Acelya è scoppiata durante le riprese e sullo schermo si è vista la loro alchimia. Tuttavia la relazione è durata poco ed è ...

rtl1025 : ?? #CanYaman protagonista del nuovo spot #DeCecco ha mandato in tilt le tendenze ?? - repubblica : Can Yaman, il turco più amato d'Italia: sarà lui il nuovo Sandokan [di Valeria Rusconi] [aggiornamento delle 15:12] - MediasetPlay : La loro storia d'amore in DayDreamer continua a farci sognare ?? Can Yaman e le parole speciali per Demet Özdemir a… - wynny1g : RT @Pazzesco_CY: @bianchi_mirella @giulyprofeta1 @canyaman1989 ???? il nostro scopo è la condivisione dell'amore per Can Yaman!?? - Ilaria92041268 : RT @Le_Yamanine: ??E poi lui @canyaman1989 in tt la sua divina beltà ??????esce cosi...ma puoi????..evett?? #GecoStyling @ilkerbilgi @cuneytsayi… -