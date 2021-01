Bufera sull’assessora umbra in tenuta da Jake lo Sciamano La replica | «Il mio colbacco è russo»

Leggi su open.online

(Di sabato 9 gennaio 2021) Maglione a stelle e strisce, copricapo in pelliccia e commento pro Trump («Facebook bannerà anche me?»). L’accostamento immediato al quale in tanti hanno pensato è quello conAngeli “lo”, l’italoamericano che ha condotto l’assalto a Capitol Hill nel giorno in cui era in corso il processo di ratifica della vittoria del Presidente eletto Joe Biden. Ma a meglio osservare ladell’assessoraClara Pastorelli, responsabile dello Sport e del Commercio a Perugia in quota Forza Italia, il parallelismo appare un po’ forzato e il suo commento sotto l’Instagram story può dar facilmente luogo ad ambiguità e fraintendimenti («Forza sempre e comunque Usa, spesso ciò che sembra reale non lo è»). Ma intanto la notizia si è diffusa. Nel pomeriggio campeggia sulla home page di diversi siti, e l’immagine di ...