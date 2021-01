Amici 20, la squadra di Arisa in sfida: ecco cosa è successo e chi ha vinto (Di sabato 9 gennaio 2021) La puntata di oggi di Amici Gli studenti della scuola di ‘Amici’ continuano le settimane all’interno del programma Mediaset. Oggi 9 gennaio alle ore 14.10 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del programma. La prima del 2021. Dopo una settimana di prove, gli alunni si esibiscono davanti a tutto lo studio. Il percorso di alcuni concorrenti però, sta traballando. LE SFIDE La puntata ha avuto inizio con l’esibizione del super ospite Fabrizio Moro e con l’annuncio della positività al Coronavirus di Lorella Cuccarini. Partecipa alla puntata dal collegamento da casa. Leggi anche Lorella Cuccarini positiva al Coronavirus Poi è arrivata la tanto attesa sfida a quattro. Durante la settimana Rudy Zerbi ha lanciato una sfida. Ha notato una cantante nei casting, Ibla, e ha deciso di metterla in sfida con ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 gennaio 2021) La puntata di oggi diGli studenti della scuola di ‘’ continuano le settimane all’interno del programma Mediaset. Oggi 9 gennaio alle ore 14.10 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del programma. La prima del 2021. Dopo una settimana di prove, gli alunni si esibiscono davanti a tutto lo studio. Il percorso di alcuni concorrenti però, sta traballando. LE SFIDE La puntata ha avuto inizio con l’esibizione del super ospite Fabrizio Moro e con l’annuncio della positività al Coronavirus di Lorella Cuccarini. Partecipa alla puntata dal collegamento da casa. Leggi anche Lorella Cuccarini positiva al Coronavirus Poi è arrivata la tanto attesaa quattro. Durante la settimana Rudy Zerbi ha lanciato una. Ha notato una cantante nei casting, Ibla, e ha deciso di metterla incon ...

