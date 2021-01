Videogiochi in UK hanno generato £4 | 2 miliardi di entrate nel 2020 superando musica e TV

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche se ilè stato un anno particolarmente duro per le persone a causa delle restrizioni per arginare l'emergenza COVID-19, non lo è stato affatto per l'industria del gaming. In UK ad esempio questo mercato haper 4,2di sterline,altri settori come TV e. Ricordiamo che ilè stato l'anno del lancio sul mercato di due nuove console, PlayStation 5 e Xbox Series X/S e inoltre lo scorso anno ha visto l'arrivo di grandi titoli come Animal Crossing: New Horizons e Final Fantasy 7 Remake che di certo non verranno dimenticati presto. Questi titoli oltre a molti altri non erano solo giocati da giocatori incalliti, ma anche da giocatori nuovi e occasionali che cercavano qualcosa per riempire il vuoto lasciato durante il ...