THE WEEKND IRRICONOSCIBILE/ Video choc del cantante che appare col volto sfigurato (Di venerdì 8 gennaio 2021) The WEEKND è apparso con un volto IRRICONOSCIBILE che ha impressionato i suoi fans: ma si trattava di una sorpresa per il suo ultimo Video Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021) Theè apparso con unche ha impressionato i suoi fans: ma si trattava di una sorpresa per il suo ultimo

ICARUXANGEL : in un feat con ariana o the weeknd continuerò a sperarci - goldvlou : comunque the weeknd terzo su spotify va proprio forte - light1nthedark : Amo troppo The Weeknd Unico artista che nonostante il mega successo che ha avuto continua a fare musica triste con… - gukvn : estan acusando a the weeknd de plagio JSJDJD QUE - Daikirinkk : Quanto nosso gosto musical é parecido? - Bruno Mars 20% - Avicci 20% - Linkin Park 20% - The Weeknd 20% - Marshmello 20% -