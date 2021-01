Rudi Garcia: “Dembelé? Preferirei che restasse” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Rudi Garcia, tecnico dell’Olympique Lione, ha parlato così nella conferenza stampa odierna dei rumors di mercato riguardanti il talentuoso Moussa Dembelé: “Non so niente al riguardo. Io Preferirei se restasse, ovviamente”,. Il classe ’96 dovrebbe essere il primo nome sulla lista dell’Atletico Madrid per rimpiazzare Diego Costa. Foto: Twitter personale Garcia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021), tecnico dell’Olympique Lione, ha parlato così nella conferenza stampa odierna dei rumors di mercato riguardanti il talentuoso Moussa: “Non so niente al riguardo. Iose, ovviamente”,. Il classe ’96 dovrebbe essere il primo nome sulla lista dell’Atletico Madrid per rimpiazzare Diego Costa. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

