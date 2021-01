Rimpasto giunta Lombardia, Fontana conferma Moratti al Welfare: “Gallera era stanco” (Di venerdì 8 gennaio 2021) MILANO – “Voglio ringraziare i tre assessori che si sono impegnati in questi anni: Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera. In particolare l’assessore Gallera ha svolto un lavoro molto pesante in questi ultimi mesi, era particolarmente stanco e ha condiviso un avvicendamento”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana annunciando stamane il rimpasto di giunta che vede confermata Letizia Moratti come vicepresidente e nuovo assessore al welfare della Regione. Leggi su dire (Di venerdì 8 gennaio 2021) MILANO – “Voglio ringraziare i tre assessori che si sono impegnati in questi anni: Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera. In particolare l’assessore Gallera ha svolto un lavoro molto pesante in questi ultimi mesi, era particolarmente stanco e ha condiviso un avvicendamento”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana annunciando stamane il rimpasto di giunta che vede confermata Letizia Moratti come vicepresidente e nuovo assessore al welfare della Regione.

