Renzi e Conte, sfida per la top ten dei premier più longevi (Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - E se i veri motivi della crisi politica in corso si potessero facilmente scoprire su Wikipedia? Se il braccio di ferro tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi potesse essere spiegato con una classifica facilmente consultabile su Internet? Uno dei proverbi più gettonati della storia, recita che "a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca", e non a caso è stato portato al successo dal più scaltro e navigato uomo politico della Repubblica: Giulio Andreotti. Il quale, probabilmente, voleva dirci che spesso, dietro alle crisi più complesse e alle manovre di Palazzo più spregiudicate, può nascondersi il motivo più semplice, talvolta banale, che il più delle volte è la semplice antipatia tra due persone. Ora, che tra Conte e Renzi non corra buon sangue da quando i due ...

